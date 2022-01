Acreana Raissa Barbosa abre o jogo sobre aborto que sofreu: “Pior sensação da minha vida”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A acreana Raissa Barbosa revelou em seu Instagram que sofreu um aborto em meados de julho de 2021, e que decidiu contar a informação após uma pessoa quase ter contado publicamente. A ex-participante do reality ‘A Fazenda’ postou foto com o teste de gravidez e desabafou sobre o momento difícil.

Abalada com o acontecimento, Raissa revelou que passou por questões emocionais após o aborto. Com quase meio milhão de curtidas no post, a acreana recebeu apoio de amigos, fãs e famosos, e tem compartilhado em seus stories todo carinho recebido.

Veja o post que a modelo detalhou como tudo aconteceu: