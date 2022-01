Amor e espiritualidade são essenciais para um casamento feliz, diz médium

Para um casamento se manter nutrido e saudável, é fundamental que a relação seja alimentada com amor, carinho, respeito e muita dedicação de ambos os parceiros. Além desses e outros atributos necessários para que o casamento possa fluir bem, dois elementos são essenciais: o amor e espiritualidade.

É o que garante o médium especialista em atendimento espiritual, Antônio de Ogum. Com experiência em atendimento espiritual há mais de 38 anos, o médium Pai de Santo percebeu que um dos elementos mais importantes como a espiritualidade, por muitas vezes era algo carente em diversos relacionamentos problemáticos em que prestou ajuda.

“Por décadas, ficou mais evidente o quanto os casais omitem o lado espiritual e mergulham de cabeça em uma vida completamente material. Vivemos em um mundo material por um propósito: a evolução e crescimento espiritual. Quando uma pessoa omite o propósito de aqui estarmos, ela vai padecer e se sentir infeliz e isso também vai afetar seu casamento”, explica o médium.

O médium explica que enfatizar o lado espiritual não é o mesmo que deixar as experiências materiais de lado.

“Não é porque devemos enfatizar o lado espiritual que devemos abandonar a vida cotidiana aqui na Terra, até porque isso seria contra evolutivo. O ideal é viver bem, com hábitos saudáveis, contemplar e cuidar da natureza e manter a mente, o corpo e o espírito em harmonia, pois isso irá refletir de forma significativa no casamento, namoro e em todos os relacionamentos de uma pessoa”, diz o especialista.

“Cuidar do lado espiritual é algo simples, não está atrelado a nenhuma religião, mas elas podem ajudar a manter a disciplina e fornecer conhecimento. Costumo dizer que para você cuidar do lado espiritual, basta olhar para dentro, refletir de verdade e não contar mentiras para si. Além disso, é interessante falar e aprender sobre o assunto, seja de forma autodidata ou com diálogo em grupos. Conversar com alguém ajuda a expandir sua visão sobre a espiritualidade”, afirma Antônio.

Amor e espiritualidade no casamento, como pôr em prática?

O especialista revela que para começar a praticar a espiritualidade no casamento, as pequenas atitudes são as mais poderosas. “Para começar a pôr em prática a espiritualidade no casamento, é importante fazer isso com o máximo de simplicidade possível. Uma forma de começar a fazer isso é buscar paz interior com meditação. Pequenos momentos de meditação por dia, como 10 minutos pela manhã e 10 minutos antes de dormir, vão ser o pontapé inicial”.

“É possível ir intensificando gradualmente as práticas com passeios na natureza, meditação em meio a natureza, autoconhecimento por meio de livros, conservação de princípios éticos e morais, prática da resiliência, da gratidão diária e da aceitação da vida além da matéria. Fazer isso em parceria com a pessoa amada é mais poderoso, mas cada um tem seu tempo e seu ritmo. Não cobre nada de seu parceiro(a), mas explique sobre a importância de cuidar do lado espiritual para conservar o casamento”, diz Antônio de Ogum.

“Em um grau um pouco mais avançado de aceitação, é possível conversar com um especialista em espiritualidade e expandir ainda mais a mente. Além de ideias boas sobre o assunto, um especialista pode ajudar o casal diretamente com ajuda espiritual, como a Amarração Amorosa e outras práticas espirituais que podem fortalecer o casamento. No entanto, a maior dúvida é se a ajuda espiritual e a Amarração Amorosa funciona“, explica o especialista em atendimento espiritual.

O médium diz que essa dúvida é comum, visto que as pessoas se afastaram muito da espiritualidade. “Para tratar de assuntos espirituais, primeiro as coisas devem ser vistas de forma simples e gradual, sempre com a mente aberta. A espiritualidade é abrangente, faz parte do mundo material e o influencia constantemente. Sabendo disso, será mais fácil entender a Amarração e sua mecânica de funcionamento”, explica o médium.

Veja notícias sobre diversos assuntos aqui no site e acompanhe os principais fatos da região e do mundo.

Palavra-chave – amor e espiritualidade

Título SEO – Amor e espiritualidade são essenciais para um casamento feliz, diz médium

Meta-descrição – Veja neste artigo como o amor e a espiritualidade são essenciais para um casamento saudável, feliz e muito harmonioso.

URL – amor-e-espiritualidade

Imagem – Pixabay otimizada com SEO

site do cliente – https://contilnetnoticias.com.br/

João Rafael Redator / portfólio

João Rafael Redator / site