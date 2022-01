Andressa Suita, companheira de Gusttavo Lima, entrega gravidez e faz anúncio oficial: “Vem menino”

Na noite da última quinta-feira (28), a influenciadora e esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita abriu o jogo sobre uma suposta gravidez. Desse modo, sem papas na língua, a artista falou tudo.

Em suma, muitos fãs da morena estavam se perguntando o motivo dela ter sumido da web. Sendo assim, Andressa Suita reapareceu do nada, explicando os boatos.

“Gente, não estou grávida, tá? Muita gente ligando perguntando se estou grávida. Não estou, não, eu uso DIU. Não estou grávida. Só estou sumida, mesmo, por questões de começo de ano“, disse a influenciadora.

Além disso, Andressa brincou com a expectativa dos fãs nela se tornar mãe de menina. “Gente, não sei se vou ser mãe de menina, não. Acho que se eu engravidar de novo acho que vem outro menino“, brincou a mamãe de Gabriel e Samuel, fruto de seu casamento com Gusttavo Lima.

Por fim, Andressa Suita pontuou que os meninos começarão em breve na escola, e por isso, é um momento complicado para engravidar. No entanto, não deixou de fora a possibilidade de engravidar daqui alguns anos. “Não me deem outra gravidez, não. Calma aí. Deixa as crianças crescerem, mais para frente, talvez“, completou.

Gusttavo Lima surpreende Andressa Suita

Além disso, na última quinta-feira (21), Gusttavo Lima fez uma surpresa e tanto para Andressa Suita, no aniversário da morena.

Na imagem, o Embaixador posou coladinho na companheira enquanto aproveitavam o bolo chiquérrimo que ele encomendou. Dessa maneira, os filhos do casal, Gabriel e Samuel também estavam no clique.

“Feliz aniversário, muitas felicidades em sua vida”, comentou o cantor. Por fim, Andressa agradeceu o carinho em seu perfil.

“Dia de agradecer, agradecer e agradecer. Mais um ano, mais um ciclo e que seja muito abençoado! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho, felicitações e de boas energias… recebendo e amando tudo! Estou aqui, em casa, curtindo e aproveitando muito meus meninos e minha família!”, garantiu.