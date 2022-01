Apartamento de David Bowie, que completa seis anos de morte nesta segunda, foi alugado por brasileiros em NY; veja fotos

Dois apartamentos de David Bowie em Nova York se tornaram icônicos. Bem, tudo vira icônico num raio (literalmente) de poucos metros dentro do planeta Bowie. Não ia ser diferente em seu habitat. Um dos imóveis, com 1.500 metros quadrados, localizado no Soho, foi vendido em julho do ano passado por quase US$ 17 milhões (cerca de R$ 102 milhões na cotação de 2022). O outro fica na região central de Manhattan. Lá ele morou por dez anos , entre 1992 e 2002, com a mulher, Iman. Mais “modesto”, tem 174 metros e vista para o Central Park. Foi comprado em 2017 por chineses que desembolsaram US$ 6,5 milhões (R$ 39 milhões). De bônus, levaram o piano de cauda que o músico tocava na sala de estar.

Quase dez anos depois o apartamento de três quartos entrou no mercado de aluguéis. O piano saiu de cena, assim como o quarto do pânico que Bowie montou no banheiro da suíte . Foi nesse ponto da história que o um casal de brasileiros — que mora no Rio, trabalha com cinema e prefere não se identificar — se apaixonou pelo imóvel e o escolheu como pouso em temporadas novaiorquinas.