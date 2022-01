Após fim do noivado, Sthe Matos abre o jogo sobre novo relacionamento

Assim como MC Mirella, ex-mulher de Alves, Victor anunciou o fim do noivado enquanto a baiana ainda estava confinada no programa da Record TV.

Após o término conturbado do noivado com Victor Igoh, a ex-A Fazenda 13 Sthe Matos abriu o jogo sobre um novo relacionamento. A influencer garantiu que pretende continuar solteira, de acordo com publicação em suas redes sociais nessa quinta-feira (6/1).

