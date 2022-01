Após sair de reabilitação, Demi Lovato tatua uma aranha na cabeça

Luta contra o vício em drogas

A estreia da nova tatuagem teria ocorrido apenas um dia após a estrela do pop deixar novamente uma clínica de reabilitação. De acordo com o portal norte-americano Page Six, a ex-estrela da Disney esteve internada em Utah para o tratamento.

Em 2018, a cantora sofreu uma overdose por drogas que quase a matou. Ainda de acordo com o portal, Demi Lovato está em casa e “passa bem”.