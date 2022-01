Atriz desiste de novela das nove para participar do BBB 22

Conforme antecipamos com exclusividade, Aline Campos, ex-Riscado, assinou um pré-contrato com a emissora dos Marinho para fazer parte do BBB 22 que tem estreia prevista para o próximo dia 17 de janeiro.

De acordo com fontes consultadas pela coluna, a ex-bailarina do Faustão desistiu de participar de Olho por Olho, novela de João Emanuel Carneiro para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Vale salientar que o folhetim do criador de Avenida Brasil tem estreia prevista para o segundo semestre desse ano. Mas a preparação para o projeto em questão será iniciada nos próximos meses. E a permanecia da eterna Verão no BBB impossibilitaria isso.

Cotados BBB 22

Julia Gama, Miss Brasil 2020 (Divulgação)

Além da atriz, estão cotados para o Big 22: Cleo, Lucas Lucco, Sophia Abrahão, Arthur Aguiar, Negra Li, Ellen Rocche, Naiara Azevedo, MC Carol,Julia Gama (Miss), entre outros.