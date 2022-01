BBB22: Bruna Marquezine incentiva deboche de Tadeu com Luana Piovani

De olho no BBB22, Bruna Marquezine incentivou o deboche de Tadeu Schmidt com Luana Piovani. Na noite de terça-feira (18), a atriz vibrou com o beijo de boa noite enviado pelo apresentador do reality show à ex-mulher de Pedro Scooby, que está confinado no programa da Globo. “Ai, Tadeu, brigada!”, agradeceu a modelo.

Pelos Stories do Instagram, Bruna gravou um vídeo de si mesma acompanhando o Big Brother Brasil. No encerramento, Schmidt soltou: “Boa noite, Luana!”. “Tchau, Tadeu, você é tão bonzinho. Beijo, Luana? Ele mandou outro beijo pra Luana Piovani?”, entendeu a artista.

“Ai, Tadeu, brigada, não para de mandar beijo pra Luana Piovani até ela decidir acompanhar e postar Stories e tuitar todos os dias!”, suplicou a melhor amiga de Sasha Meneghel.

Na tarde desta quarta-feira (19), a apresentadora respondeu Bruna e avisou aos seguidores que não poderá acompanhar o reality da Globo. “Eu vim dizer que hoje, de novo, eu não vou conseguir assistir porque hoje tem inauguração da nossa loja física aqui nos Jardins [SP]”, começou a loira pelos Stories do Instagram.

“Então de novo eu não vou conseguir, mas eu tô gostando que vocês tão me avisando do que tá acontecendo. Continuamos com a história da #beijoluana. E, Bruninha, acho que hoje não vai dar de novo. E eu sigo gostando que vocês tão vindo pra nossa família, pra nossa tribo incrível. Os que forem bons ficarão!”, completou a ex-mulher de Scooby.

Confira a reação de Bruna Marquezine com o deboche de Tadeu Schmidt:

Brincadeiras de Tadeu com Luana

O novo apresentador do BBB já havia brincado com Luana na noite de estreia da 22ª edição, na segunda-feira (17). “Beijo para você, Luana, que eu sei que você está vendo. Ou não está vendo, né? Agora não sei mais”, tinha falado o comunicador.

A apresentadora respondeu. “Então, pessoal, eu estava dormindo, porque a gente estava comendo e bebendo, mas eu recebi seu beijo, Tadeu Schmidt. Minhas amigas me contaram, porque eu estava dormindo, chapadinha de camisolinha, mas eu recebi”, afirmou a ex-mulher de Pedro Scooby, junto com a hashtag #ChupaBoninho.

Em tom irônico, ela ainda afirmou que não havia acompanhado mesmo o programa, mas disse que gostou da mensagem de Schmidt: “Eu estou bombando! Eu estou boba que eles falaram de mim lá no programa. Aê, Tadeu: Recebi o beijo! Que gentil! E estou aqui devolvendo ele para você”, alfinetou ela, sarcasticamente.

Um vídeo da atriz apareceu na estreia do reality: no material, gravado semanas atrás, ela se questionava se seu ex-marido realmente estaria no elenco. Cobrada pelos fãs para comentar a temporada, a atriz avisou que só vai falar sobre a atração se J.B. de Oliveira, o Boninho, assinar um contrato com ela.

Luana Piovani e Pedro Scooby foram casados durante seis anos e tiveram três filhos: os gêmeos Liz e Bem, de cinco anos, e Dom, de oito anos. Hoje, Scooby está em um relacionamento com a modelo Cintia Dicker, que vai dividir os cuidados das crianças com a artista.