BBB22: Luciano pede para desistir do Big Brother Brasil 22

Na madrugada deste sábado (22), o clima esquentou na casa mais vigiada do país. Os brothers Luciano, Lucas e Natalia estavam conversando sobre a postura de Jessilane, que logo se intrometeu no assunto e disparou: “Eu sou professora. Meu ouvido é bom, eu sei que você [Luciano] estava falando de mim”, deixando um clima constrangedor entre os brothers

Na tarde desta sexta-feira (21), na hidromassagem, os brothers estavam conversando e Luciano aparentemente quis entrar na conversa e pediu para eles ficarem quietos. Natália, Jessilane e outros não gostaram da forma que ele pediu para elas calarem a boca. “Ninguém te criticou. A gente só não gostou da forma que você falou, por isso falamos cuidado”, disse Natália.

Luciano não curtiu e ficou magoado com Jessilane por ela ter comentado que o brother poderia ser um problema para ela no jogo no futuro. Agora, os brothers estão tirando a limpo a conversa. O rapaz ficou extremamente abalado a ponto de querer desistir e precisou ser consolado por Natália.”Você quer chegar na final? Quer estar lá naquele pódio? Então, você precisa ser forte. O tempo de brincar você já teve lá fora. Pisou aqui, tem que ser forte”, afirmou a sister.

Enquanto isso, ao fundo, Jessilane se declarou para Lucas: “Hoje, eu gosto pra c*r*lh0 de você. Queria muito estar perto de você o tempo todo”. Todo o drama de Luciano começou depois da prova para decidir quem seria o Anjo e o Líder da semana, disputando um carro zero ou dez mil reais. O vencedor foi o ator Douglas Silva e o Anjo ficou com o jogador Rodrigo Mussi, que inclusive, já tinha decidido o seu VIP.

Luciano não tem imunidade

O jovem chegou até a final da primeira Prova de Imunidade com Lucas, mas Bárbara Heck e Laís Caldas levaram a melhor. Heck ajudou a médica durante toda a prova, Coach formada, juntas trabalharam o emocional dos rapazes e conseguiram a imunidade. Rindo e sorrindo, as duas entraram na cabeça de Luciano. O brother entendeu que as moças aguentavam ainda mais a prova de resistência, e abandonou o barco levando consigo o engenheiro.

Neste sábado (22), acontece a primeira festa do BBB 22 e no domingo (23), o primeiro paredão da edição será formado. O líder Douglas Silva vai indicar algum participante, exceto Arthur Aguiar, Bárbar Heck, Laís Caldas e Rodrigo Mussi. Os brothers venceram as provas de imunidade, exceto Mussi, que é o anjo autoimune. Com a decisão do Líder, o indicado deve contragolpear. Luciano tem chance de cair no paredão.

Os brothers já estão com dificuldade, imagina quando descobrirem no confessionário que terão que votar em dois participantes. Fogo no parquinho! O primeiro paredão será triplo, ou seja, terá também a estreia do “Bate-Volta”. Participam da dinâmica, os dois mais votados da casa e quem for o contragolpe do indicado do Líder. Quem vencer está fora do paredão. Na próxima terça-feira (25), o Brasil vai conhecer o primeiro eliminado do BBB22.

Luciano passou o dia falando que o pedro tava na disney, e agora ele foi lá abraçar o luciano pq ele estava chorando. O tamanho do coração do pedro juro 🖤 pic.twitter.com/25Z7cF4bnC — La 🌊 (@lacomentss) January 22, 2022