Em uma publicação nas redes sociais, o senador Marcio Bittar (PSL-AC) comemora o perdão de multas e juros do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para estudantes inscritos a partir de 2017, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.

“O Presidente assinou o perdão de multas e juros do Fies aos estudantes inscritos a partir de 2017. Mais um incentivo do governo que, através de ações, não de discursos, valoriza a Educação!”, escreve o senador na página do Facebook.