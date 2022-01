Cantora diz ter sido assediada por colega de banda: ‘Abusou de mim’

A vocalista da banda de forró Mastruz com Leite, Larissa Ferreira, desabafou em uma sequência de vídeos no Stories do Instagram sobre um suposto assédio que sofreu por um colega do mesmo grupo musical. Ela e o marido hospedaram o homem, que não teve nome divulgado, na residência do casal, após o grupo sair para jantar e beber junto.

“Eu não tenho costume de beber. Eu fico em ‘coma alcoólico’, e o Jean [meu marido] também. Mas aí, beleza, aconteceu. Se não me engano foi uma hora da manhã que a gente foi dormir e esse homem ficou no nosso quarto. Já começa errado por aí”, introduz a cantora.

“Ele ficou na redinha da minha filha, deitado no nosso quarto. Sendo que era pra ter tido coerência, já que aqui tem mais dois quartos”, disse Larissa.

Ela e o marido tinham chegado de uma viagem, na semana passada, quando teria ocorrido o assédio.

“Eu senti uma pessoa tocando em mim, tocando no meu corpo, beijando o meu rosto, me cheirando e segurando minha mão nas partes íntimas dela. Este homem fez isso comigo. E eu deitada na minha cama, no meu quarto, com meu marido do lado. O Jean do meu lado. E a pessoa abusou de mim, estava me assediando, um companheiro de trabalho”, desabafou.

Ela disse que não avisou o marido com receio do que ele pudesse fazer, mas conseguiu fazer o suspeito sair de perto dela ao se mexer bruscamente.

“Depois que esse homem saiu, eu levantei, fiquei calada e eu estava só pensando se eu ia dizer isso para Jean ou não. Não sabia se ele ia me entender, como era que ia acontecer, se o Jean ia atrás, tirar satisfação. Só sei que fiquei com uma crise grande de ansiedade”, declarou Larissa emocionada chorando.

Ela afirmou que recebeu apoio da responsável pela banda, mas não foi feito nada no momento devido a viagens para shows. Larissa também alertou aos seguidores para tomarem cuidado. “Eu estava com roupa normal, mesmo que eu tivesse nua, eu estava na minha cama com meu marido. Ninguém tem direito de tocar em mim, em nenhuma mulher, se ela não deixar”.

A Splash, o assessor jurídico da cantora, Rafael Macedo, informou que não há novas informações além do depoimento feito pela cantora nos Stories do Instagram da artista. “Todas as medidas cabíveis/legais já estão sendo tomadas referente ao caso junto à artista, integrante e banda”, afirmou.

A banda Mastruz com Leite, que tem mais de 30 anos de atividade, também enviou nota a Splash e afirmou que se solidariza com a vocalista, além de já estar tomando medidas cabíveis em relação ao músico suspeito do assédio.

Confira a nota na íntegra:

“Nós da banda Mastruz com Leite nos solidarizamos à nossa cantora Larissa Ferreira, que relatou em suas redes sociais ter sofrido assédio em sua casa, por outro integrante da banda. A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos. A Banda Mastruz Com Leite reforça que repudia toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual. Seguimos dando assistência e oferecendo suporte para Larissa”.