Carla Diaz se manifesta após lubrificante vazar em vídeo

Carla Diaz levou com naturalidade o flagra de uma embalagem de lubrificante íntimo durante a exibição de imagens do quarto de hotel em que ficou hospedada com o namorado, o vereador Felipe Becari (SP).

Em um Stories do Instagram, a atriz aparece rindo ao comentar o assunto. Ao que tudo indica, Becari está ao seu lado, já que Carla olha para sua direção enquanto se manifesta. Segundo ela, os dois riram muito a respeito da situação.

“Nunca imaginei que uma tour pelo quarto fosse causar o que causou”, afirmou.

A atriz ainda definiu a repercussão como positiva. “Achei interessante as pessoas falarem sobre sexo sem tabu”, pontuou.

Leia mais em Terra.