Casal é indiciado por fazer sexo em via pública no Ceará; VÍDEO

Conforme o delegado William Lopes, titular da Delegacia Regional de Quixadá, o vídeo com as cenas de sexo foi gravado durante o fim de semana, próximo a um posto de combustíveis do município. As imagens, que mostram o casal próximo a um carro praticando o ato, foram divulgadas nas redes sociais, o que ajudou a polícia na identificação dos envolvidos.

“A Polícia Civil agiu rápido, identificamos o casal e convocamos para comparecimento à delegacia, para esclarecimentos e a aplicação das medidas legais. Eles poderiam até ficar presos se fosse constado que algum adolescente, menor de 14 anos, também tivesse visto o ato de sexo em público”, afirma William Lopes.

