Chitãozinho e Xororó, após anúncio do fim da dupla, cancelam shows e dão notícia triste aos fãs

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, viveu momento de terror nos últimos dois anos. No entanto, não apenas eles. Contudo, uma das duplas mais aclamadas do Brasil, precisou cancelar seus shows por conta da pandemia de Covid-19. Além disso, eles recentemente completaram 50 anos de carreira, juntos.

Sendo assim, agora, com a vacinação avançada, os cantores sertanejo finalmente marcaram a gravação do DVD em homenagem a data comemorativa em Nova Iorque. Entretanto, mais uma vez, o projeto precisou ser adiado. O motivo? Extremamente simples, os novos números de Covid-19.

Desse modo, de acordo com informações do Movimento Country, do IG, Chitãozinho e Xororó receberam a pior notícia. Em suma, os Estados Unidos criaram novas restrições contra o vírus, que matou milhares de pessoas. Sendo assim, a dupla sertaneja pode precisar adiar o projeto.

Mas, o país está com a rédea curta para à pandemia, e estão cancelando todos os eventos. Além de Chitão e Xororó, uma turnê da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo nos Estados Unidos, foi cancelada. Dessa maneira, pode ser que o pai e tio de Sandy, passem pelo menos.

Chitãozinho e Xororó completaram 50 anos de carreira em 2019. Todavia, ainda não conseguiram comemorar o marco na vida deles, por motivos de pandemia mundial.

Mas, mesmo com o DVD sem data oficial, os músicos ganharão uma gomenagem e tanto de GloboPlay. Em resumo, a série contará sobre a vida íntima de Chitãozinho e Xororó, com os também irmãos, Rodrigo e Felipe Simas no papel dos cantores.

Chitãozinho e Xororó não se separarão

Além disso, vale lembrar que recentemente Chitãozinho e Xororó foram vítimas de especulações. Muitos internautas acreditaram que a dupla chegaria ao fim.

Mas, mesmo Chitãozinho fazendo parceria com outros cantores, a dupla oficial segue intacta felizmente para alegria dos fãs.