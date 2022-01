Ciro convoca Moro novamente para debate: ‘Papagaiar é fácil’

Ciro Gomes (PDT) voltou a chamar o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, pré-candidato à presidência pelo Podemos, para um debate ao vivo. Pelo Twitter, o político do PDT acusou Moro de “papagaiar” na rede social e se esquivar de explicações mais complexas.

“Que tal você deixar de falar obviedades e vir debater economia, ao vivo, comigo? Papagaiar no tweet é fácil. Explicar como e porque é que são elas. Vamos debater? Falta conteúdo, coragem, ou as duas coisas juntas?”, falou Ciro, que também visa a corrida eleitoral de 2022.

O tweet do pedetista foi uma resposta a um post do ex-juiz, no qual ele disse ser necessário “ousadia” para retomar a economia no Brasil. “Melhorar os serviços públicos, simplificar os impostos, estimular o emprego, reformar a educação, promover a inclusão, erradicar a pobreza e combater a corrupção”, escreveu Moro.

Em dezembro, Ciro já tinha chamado o ex-ministro para um debate. “Por que você tem fugido aos desafios que tenho lhe feito reiteradamente? Escolha o dia, a hora, o formato e o temas que quiser. Aceitarei de pronto”, disse o pedetista, que logo afirmou que Moro é “covarde, dissimulado e despreparado”.

O ex-juiz, então, respondeu que só aceitaria a proposta do pedetista caso ele adotasse uma postura diferente e menos agressiva.

Nas provocações e convites, Ciro não deixa claro como seria feito o debate – se haveriam mediadores, se seria pela televisão ou pelas próprias lives dele, chamadas de Ciro Games.

Intenção de votos

Apesar das farpas trocadas com outros pré-candidatos à presidência, Ciro e Moro pontuam por baixo nas pesquisas de intenção de votos. Um estudo da Datafolha, publicado em dezembro, registrou que o pedetista seria a opção de 7% dos eleitores, enquanto o ex-ministro tem o voto de 9% dos entrevistados.

Enquanto isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disparou na liderança com 48%, seguido do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) com 22%. João Doria (PSDB) ficou em último dos cinco nomes pesquisados, com 4% das intenções de votos.

Já no quesito de rejeição, Moro foi escolhido por 30% como o candidato no qual os escutados não votariam de forma alguma. Ciro foi rejeitado por 26% dos entrevistados.