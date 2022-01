Concurso musical “Virei um Artista” chega a segunda edição no AC; inscrições vão até o dia 31

O concurso musical “Virei um Artista” teve sua primeira edição no ano de 2020 em meio a pandemia de COVID -19 através da rede social Instagram, com a finalidade de proporcionar entretenimento às pessoas e encorajar o início da carreira de jovens artistas.

Os principais objetivos do concurso são a descoberta de novos talentos; diminuir as vulnerabilidades sociais de jovens através da música e promover cidadania; mostrar a diversidade musical do Estado do Acre; propiciar troca de experiências entre grupos, escolas de músicas e artistas em início de carreira; e criar movimento e mobilização cultural, além de trabalhar aspectos éticos e de valorização do músico.

“Qualquer pessoa pode gravar sua música sem investir altas somas como no passado. Não há mais necessidade de prensagem de discos e CDS e qualquer música pode viralizar no Instagram, Facebook e TikTok, além disso, os recursos para produção e distribuição também estão a cada dia mais acessíveis”, disse a idealizadora do concurso, Iana Sarquis.

Datas importantes:

Fase 01 – Inscrições: 15 a 31/01

LIVE VIREI UM ARTISTA – O COMEÇO: 03/02 (Divulgação dos resultados e sorteio das duplas)

Fase 02 – Etapa Virtual : De 08/02 a 03/03

Oficinas para os 16 selecionados07, 14 e 21/02

Show da Semifinal: 10/03

Grande Final: 17/03

Informações e Contatos:

www.ianasarquis.com.br

(68) 7400-6996

@ianasarquis

Veja o edital completo: