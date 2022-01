Corinthians anuncia a renovação de Fagner até o fim de 2024

A diretoria do Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato de mais um jogador experiente do elenco comandado pelo técnico Sylvinho. Um dia após o goleiro Cássio, foi a vez do lateral-direito Fagner ter seu vínculo com o clube paulista estendido. Assim como o do arqueiro, o novo compromisso vai até o final de 2024.

Corinthians anuncia renovação de contrato de Fagner Reprodução/Twitter Corinthians Foto: Reprodução / Twitter Corinthians

“O MELHOR LATERAL-DIREITO DO PAÍS RENOVOU!

Fagner fica no Corinthians até o final de 2024″, escreveu o clube alvinegro em suas redes sociais. Com isso, o lateral-direito chegará a 11 temporadas defendendo a camisa do Corinthians. Vale lembrar que o experiente jogador, de 32 anos, retornou ao time paulista em 2014.

“Realizado e muito motivado após mais essa renovação de contrato. Agradeço ao Corinthians pela confiança em meu trabalho e podem ter certeza que a dedicação e a entrega de sempre também estarão renovadas para fazermos uma grande temporada”, afirmou o lateral-direito em suas redes sociais.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Fagner está em sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge. Estreou na equipe em 2006 e foi vendido para o PSV Eindhoven, da Holanda. Ainda passou pelo Wolfsburg, da Alemanha, e pelo Vasco antes de retornar. Em 2018, jogou a Copa do Mundo da Rússia com a seleção brasileira.

O lateral-direito tem 436 partidas disputadas neste período, sendo o segundo jogador do elenco atual com mais tempo de casa — só perde para Cássio. São 207 vitórias, 121 empates e 108 derrotas resultando em um aproveitamento de 56,73%. Fagner marcou 12 gols e conquistou cinco títulos: duas edições do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e três do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2019).

Outro nome importante que deve renovar nos próximos dias é o zagueiro Gil. O defensor tem conversas para prolongar o atual vínculo, que vai até o final deste ano.