Dengue, garis de Sena Madureira, Covid-19 e mais: veja o que foi destaque nesta terça-feira

Nove focos de dengue são registrados em dezembro em Rio Branco; AC notifica dez casos da doença em janeiro

Os períodos chuvosos do ano são mais propícios a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika, mas apesar disso, o Acre não aparece como ponto de atenção de expansão de dengue no Brasil nos indicadores do InfoDengue, sistema de monitoramento de arboviroses desenvolvido pelos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Fundação Getulio Vargas (FGV). Saiba mais.

IMAGENS FORTES: Mulher teria dado à luz em calçada próxima à Ladeira da Maternidade no AC

Um vídeo de uma mulher supostamente dando à luz nas proximidades da maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, circula nas redes sociais nesta terça-feira (25). Veja mais.

Sem máscaras de proteção, Garis de Sena Madureira recolhem lixo em veículo sucateado e expostos a riscos

Uma denúncia feita ao ContilNet mostra a exposição física e biológica vivida diariamente pelos Garis do município de Sena Madureira, que está entre os cinco municípios de maior densidade populacional do Acre. Leia na íntegra.

Instituição filantrópica no AC realiza testes de Covid-19 com preço acessível à população

Em meio ao aumento no número de casos de Covid-19 e consequente procura por atendimentos e testes em locais públicos e privados, a Instituição Santa Casa da Amazônia está realizando testagem a preço de custo: R$ 69,99. Veja mais.

Feijó: Adolescente mata tia a facadas dentro de casa, se apresenta à polícia e confessa tudo

Um crime bárbaro foi registrado na noite e segunda-feira (24) em Feijó, município localizado na região do Envira e há 350 quilômetros da Capital Rio Branco, interior do Acre. Uma menina entre 13 e 14 anos de idade matou a tia, Maria Antonieta Abreu, 39 anos, com várias facadas. Saiba mais.