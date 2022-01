Sem máscaras de proteção, Garis de Sena Madureira recolhem lixo em veículo sucateado e expostos a riscos

Uma denúncia feita ao ContilNet mostra a exposição física e biológica vivida diariamente pelos Garis do município de Sena Madureira, que está entre os cinco municípios de maior densidade populacional do Acre.

Nas imagens enviadas ao nosso jornalismo, Garis recolhem o lixo sem máscaras – nem de proteção à covid, nem máscaras respiratórias – e mantêm contato direto com os resíduos, carregados em veículos sucateados e mantendo contato direto com os detritos durante execução dos serviços.

No dia 11 de janeiro, o ContilNet publicou que, em Sena Madureira, três pessoas estavam internadas no hospital do município em decorrência de Covid-19. No dia 10 de janeiro, o município registrava cinco casos da doença. No dia 14, o número havia saltado para 53 novos casos, com 37 pacientes em análise.

De acordo com o Portal da Transparência, a Lei de Orçamento Anual, referência 2022, mostra a prefeitura com R$ 3,8 milhões para investimentos via Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, além de 1,9 milhão previsto na Empresa Municipal de Urbanização de Sena Madureira (Urbsena).

O ContilNet entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Sena Madureira para esclarecer a denúncia. O responsável forneceu à reportagem o contato do titular da pasta de Serviços Urbanos, Adevaldo Rodrigues. “Fala diretamente com o secretário sobre essa situação, que ele vai te repassar uma posição”, disse.

Momentos após a orientação, a assessoria passou a seguinte informação: “Mas, de antemão, informo que essa situação ocorre bem antes da gestão do prefeito Mazinho, desde o tempo da Toinha Vieira, há mais de 20 anos atrás”.

Nossa reportagem tentou contato, via ligação telefônica e via mensagem, com Adevaldo, mas não recebeu retorno até o fechamento desta reportagem. Tão logo o contato seja estabelecido, nossa reportagem usa o espaço, que está aberto, para esclarecer os fatos.