Descobrimos o que equipe de Arthur o instruiu a falar sobre traições

O cantor foi instruído a adotar essa atitude em relação a todos os assuntos controversos do seu passado, que podem vir à tona durante as conversas dentro da casa. Do lado de fora, os fãs do programa estão a postos, esperando as primeiras aparições do pai de Sophia.

Algumas pessoas estão meramente curiosas para saber se ele realmente mudou. Outros, ainda tem um pensamento negativo sobre o cantor, se baseando em uma visão antiga do artista. Nos basta agora esperar.