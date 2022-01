Douglas Souza se pronuncia sobre suposta participação no BBB22

Douglas Souza negou que esteja entre os integrantes do BBB22. Pelas redes sociais, o jogador de vôlei, que tem sido apontado como um dos prováveis nomes do Camarote, afirmou que vai focar no cuidado a sua saúde para a próxima temporada de jogos.

“Amores vamos lá, vi ontem que meu nome tá como confirmado em vaias listas pro BBB, é mentira. Como eu disse pra vcs a mais ou menos um mês atrás quando tava voltando da Itália eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir pro BBB”, disse.

Ele ainda afirmou que deverá jogar no país de agora em diante. “A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico pra temporada que vem voltar voando! Jogando no Brasil”, acrescentou.