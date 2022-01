Duas posições sexuais para começar 2022 gozando muito

Novo ano começando e muita gente está com o pique para transar em 2022 tudo o que não deu em 2021. Com as altas temperaturas do verão brasileiro, muita gente, além de ficar com mais tesão, tem mais tempo livre e quer aproveitar os momentos de descanso para ter prazer.

O básico que funciona

O sexólogo Danilo Galante sugere apostar no que dá certo, como o papai e mamãe: “Quando bem feito, o simples é melhor que qualquer invenção complexa. A ideia é dar um UP no básico e explorar ao máximo o que já temos”. “E dá para promover a conexão do casal com o olhar”, completa.