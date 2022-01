Encontro presidencial entre Brasil e Peru irá celebrar acordo para exportação de carne

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta semana a realização de um encontro presidencial entre Brasil e Peru, que será realizado em Porto Velho (RO), no dia 3 de fevereiro, quinta-feira, com a presença do chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro, e o presidente do Peru, Pedro Castillo. Na ocasião será assinado um acordo bilateral para exportação de carnes.

De acordo com informações da resolução legislativa peruana, a finalidade do encontro é fortalecer e ampliar a agenda bilateral em temas de interesse comum.

O governador lembrou que as conquistas do futuro acordo refletem todo o trabalho de planejamento que teve início com a luta pela Ponte do Rio Madeira e a execução do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, entre outros investimentos em infraestrutura que têm sido realizados, apesar do enfrentamento à pandemia que assolou o mundo.

“Para garantir o desenvolvimento do estado, apoiamos o agronegócio e o comércio com os países fronteiriços. Esse acordo será muito importante para a exportação da carne brasileira, abrindo novos mercados e facilitando a nossa produção e exportação, gerando emprego e renda para nossa população”, destacou Cameli.