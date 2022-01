Escola no AC suspende aulas presenciais em razão do aumento de casos de covid-19 na capital

O surto de covid-19 em Rio Branco vem preocupando a comunidade escolar da capital. A escola Maria Angélica de Castro, localizada no bairro Seis de Agosto, teve de suspender as aulas presenciais devido ao aumento de casos.

O comunicado, enviado aos pais e responsáveis dos alunos matriculados na instituição, afirma que a suspensão das aulas já vigora a partir desta sexta-feira (14) para evitar possíveis contágios, bem como não expor alunos, docentes e demais funcionários.

Vale ressaltar que a escola já havia suspendido as aulas no início deste ano em razão do surto de síndrome gripal. No último cronograma, as aulas estavam programadas para retornar na última segunda-feira (10).

Ao ContilNet, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação (SEE-AC) disse, na época em que a escola fez a primeira suspensão do calendário escolar presencial, que não há uma recomendação para todas as escolas. Contudo, “cada escola tem seu protocolo sanitário e faz a avaliação de acordo com sua realidade”.

Confira o aviso enviado pela equipe gestora aos pais e alunos:

COMUNICADO:

Senhores pais ou responsáveis, informamos que devido às atuais circunstâncias com relação ao aumento repentino das contaminações por covid-19, estamos suspendendo as aulas presenciais hoje, dia 14/01/2022. Solicitamos aos senhores que compareçam à escola a fim de receberem o restante das avaliações do 4⁰ bimestre. A entrega será no horário de aula que seu filho estuda. As devoluções das mesmas serão no dia 24/01/2022.

Atenciosamente

Equipe Gestora Escola Maria Angélica de Castro.