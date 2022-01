Ex-BBB xinga André Marques e revela tamanho do pênis

O ex-BBB Adrilles Jorge causou durante o programa Morning Show, da Jovem Pan. O apresentador deixou seus colegas de trabalho constrangidos ao xingar André Marques ao vivo, e também fazer comentários depreciativos sobre si mesmo.

Na ocasião, Jorge repercutia a notícia de que Fernando Fernandes seria o novo apresentador do No Limite, substituindo André, que agora apresenta o The Voice Brasil, quando o chamou de ‘gordo’, ‘feio’ e que o famoso parecia um ‘leitão’.

