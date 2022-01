Ex de Whindersson Nunes gasta fortuna em viagem a Dubai e valor surpreende

Maria Lina disse, em entrevista para a revista Marie Claire , que foi Whindersson quem decidiu colocar um fim na relação amorosa. “Não foi uma escolha minha. Por mim, isso não teria acontecido. Foram meses de muito sofrimento, né? Primeiro perdi meu filho, e depois a pessoa que estava do meu lado, o pai do João Miguel, que escolheu sair da minha vida”, desabafou ela na ocasião.

O relacionamento entre Maria e Whindersson começou em novembro de 2020 e chegou ao fim em agosto do ano passado. Em seis meses de namoro e noivado, a influenciadora ficou grávida do primeiro filho com o humorista, João Miguel. Entretanto, a criança faleceu após nascer prematuro de 22 semanas.

Em uma caixinha de perguntas aberta na última segunda-feira (10), Lina respondeu outras perguntas dos fãs sobre a viagem para Dubai. A famosa falou sobre o tipo de roupa que se deve usar no local. “Lá você se veste como se sentir bem. Eu optei por não usar shorts e decote pq me senti melhor assim…”, disse ela.

