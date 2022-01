Fátima Bernardes, após quebrar protocolos na Globo, surge em momento íntimo e anuncia: “Últimos meses”

A apresentadora da Globo, Fátima Bernardes surgiu em um momento íntimo no Instagram. Em suma, a jornalista que recentemente quebrou os protocolos da emissora, chorando ao vivo por saudade do filho, finalmente encontrou o herdeiro. Fruto de seu relacionamento com William Bonner, Vinicius está estudando fora do país.

Sendo assim, Fátima Bernardes mostrou que é uma mamãe coruja e viajou para Paris, no encontro do filho, e da nora Thalita. Além disso, seu namorando, Túlio Gadêlha, o acompanhou neste momento emocionante.

Dessa maneira, em uma foto postada no Instagram, a apresentadora afirmou que eles estavam conhecendo a universidade do filho. “De passagem pela Universidade onde ele estudou nos últimos meses. Bom demais vê-los tão felizes”, escreveu Fátima Bernardes.

Desse modo, muitos internautas encheram a publicação de Fátima Bernardes de comentários. “Que maravilha! É tão bom ver vocês juntos e felizes”, elogiou uma fã. “Coisa boa! Aproveite muito a companhia deles!”, escreveu uma segunda seguidora.

Fátima Bernardes chora ao vivo de saudades

No entanto, há alguns dias, antes de sair de férias do Encontro, a apresentadora chorou ao vivo. Em suma, o assunto era Natal, e ela desabou.

“Vou mandar um beijo para o meu filho. Ele está estudando fora e vai ser o primeiro natal sem ele. É meu filho Vinícius. As meninas estão aqui no Brasil e ele fora. Mas ele está bem, com saúde e não tenho do que me queixar. O coração fica muito apertado”, disse ela, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas.

Além disso, em outro momento do Encontro, Fátima Bernardes expôs sua intimidade com Túlio. Sendo assim, a ex-esposa de William Bonner falou sobre a relação. “Eu vivo um relacionamento com uma pessoa mais jovem. É muito interessante ver o que ela passa”.