Felipe Neto está com depressão: ‘Estou no fundo do poço’

Felipe Neto está com depressão. O desabafo aconteceu através das redes sociais no sábado, 1º. Ele afirmou estar conseguindo “sobreviver” com ajuda de amigos, da família e de medicamentos.

Felipe Neto desabafou pelas redes sociais Fábio Motta/Divulgação Foto: Fábio Motta / Divulgação

“Eu caí. Eu caí legal mesmo. E estou lá: no fundo do poço com 20 cm de fezes, que não é suficiente para me afogar, mas o suficiente pra querer afogar. Então? É onde eu estou”, escreveu ele.

“Muita gente diz: ‘Ah ,rico não sofre, porque se tiver triste é só ir para as Maldivas’. As pessoas esquecem que quando a gente está nos 20 cm de cocô, não há força que nos faça querer ir para as Maldivas”, comentou.

O youtuber confessa que está recebendo muitos ataques nas redes sociais, mas quer tirar proveito como um grande aprendizado. “Não preciso chamar a atenção, graças a Deus (como diria a musa Inês Brasil). E também como diria a musa: ‘é aquele ditado, vamos fazer o quê?’ Bem, a dor ensina.”

Felipe Neto agradece o apoio dos amigos neste momento difícil que está passando. “Nesse momento, preciso que todos entendam: a gente não vence sozinho. Tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo sozinho e sem goleiro e tentar vencer o Flamengo. Ou Corinthians. Ou a caceta do teu time que for para de encher meu saco. Você não vai vencer. Eu só estou aqui, de pé, porque desde que afundei meus amigos organizaram um rodízio pra ficar sempre gente na minha casa, 24h”.

O youtuber agradeceu o apoio dos fãs e ressaltou a importância do atendimento psiquiátrico. “Acho que nada disso estaria realmente funcionando se eu não estivesse com acompanhamento psiquiátrico e medicação. A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é uma doença do estômago. Amigos e família fazem você se sentir melhor, mas sem remédio, você não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é: busque ajuda. Não enfrente sozinho”, disse.

Felipe Neto afirmou que não será um dos participantes do BBB 22. Em stories publicados em seu Instagram neste sábado, 1º, o youtuber respondeu a fãs que têm lhe enviado mensagens a respeito da possibilidade de participar do reality show.

Sem voz por conta de um “estresse emocional muito grande”, ele falou: “Estou passando para tranquilizar todo mundo que tem mandado mensagem: eu não vou estar no Big Brother e eu estou a cada dia mais me recuperando.”

Recentemente, Felipe Neto anunciou o término do namoro com a influenciadora Bruna Gomes, com quem estava há cinco anos. Segundo Bruna, o término aconteceu por telefone no Natal: “Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias”.