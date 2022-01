Fernando Fernandes é o novo apresentador do “No Limite”

Fernando Fernandes é o mais novo apresentador do “No Limite”. A informação foi confirmada pela TV Globo por meio de nota envida à imprensa. De acordo com o comunicado, o ex-BBB vai comandar um programa com provas ainda mais desafiadoras a partir de abril de 2022. Atleta profissional, tetracampeão de paracanoagem e amante dos esportes radicais, Fernando contou que já começou a preparação para viver a experiência completa do reality.

“Sempre fui doido pelo programa, desde as primeiras temporadas. Depois de anos como um atleta do mundo outdoor, uma pessoa que ama estar no meio da natureza e que vive à beira do limite – e o ultrapassando o todo tempo (risos), hoje me preparo para a maior oportunidade da minha vida. Eu, como apresentador, tenho que estar pronto para viver essa experiência intensamente e conseguir levar toda a emoção dessa grande aventura para todo o Brasil”, disse.

“Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si. Tenho certeza que quem estiver do outro lado da telinha vai viver tudo isso com a gente”, acrescentou.

Fernando também usou as redes sociais para falar sobre a nova empreitada. “Meu coração disparou quando recebi a ligação do @jbboninho me perguntando direto e reto…”Quer apresentar o @nolimite? Não pensei duas vezes em responder, logo eu, um cara que vive a beira do limite como pessoa e como atleta decidi quebrar todos esses limites que insistem em aparecer na minha frente, mas confesso que agora tenho o maior desafio da minha vida: “tocar esse barco” com a força, beleza e intensidade como tudo que sempre fiz”, disse. E finalizou. “Podem ter certeza que darei e conto com a energia de cada um de vocês. Bóra!”, escreveu.

Outra novidade anunciada pela emissora é que o programa agora vai ao ar duas vezes por semana. O ‘No Limite’ será exibido não só às terças, mas também às quintas, após a novela das 21h. A cada episódio, um participante deixa o reality. Após encarar as dificuldades do acampamento, em um ambiente isolado e inóspito, e enfrentar provas ainda mais desafiadoras, duas pessoas serão eliminadas por semana.

Aos domingos, outra novidade: após o “Fantástico”, os eliminados da semana se encontram em um novo programa, inédito, na TV Globo. Nele, os participantes que deixaram o jogo comentam os melhores momentos de suas experiências e repercutem os acontecimentos mais marcantes das provas e do acampamento.