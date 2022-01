Filha de Tadeu Schmidt se identifica como uma pessoa ‘queer’: ‘Essa sou eu’

Valentina Schmidt, filha mais velha de Tadeu Schmidt, tem apenas 19 anos, mas já acumula mais de 10 mil seguidores em uma única rede social.

A primogênita do mais novo apresentador do Big brother Brasil, reality show da TV Globo, usa seu perfil na plataforma do Instagram para divulgar seus trabalhos como artista, além de discutir com os internautas assuntos sobre o feminismo, sexualidade e a comunidade LGBTQIA.

Em junho do ano passado, a jovem tornou pública a informação de que se identifica como uma pessoa “queer” – termo direcionado a pessoa que não corresponde à heteronormatividade, seja pela orientação sexual, identidade de gênero ou atração emocional.

Na ocasião, ela desabafou nas redes sociais sobre o processo de aceitação. “Por anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueava de certa forma meu amor por outras pessoas”, iniciou.

“Então, depois de anos em dúvida, cheguei numa conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não correspondem à heteronormatividade. Eu me amo e amo todes vocês. Essa sou eu. Simples assim”, explicou.

Nos comentários da publicação, Tadeu demonstrou apoio e deixou um emoji de coração. A mãe, Ana Cristina Schmidt, esposa do comunicador , também deixou um comentário “Seja o que você quiser sempre! Essa menina linda e corajosa! Seja você”, disse acrescentando vários emojis de corações coloridos.

Além do casal Schmidt, Valentina também foi apoiada pelos seguidores. Internautas, elogiaram a maturidade da escritora. “Tão jovem e tão madura, parabéns”, escreveu uma fã. “Qualquer maneira de amor vale a pena…”, destacou outra. “Seja você, linda! Seja feliz!”, disse uma terceira.

Tadeu também é pai da caçula Laura, de 17 anos. O ex-comandante do Fantástico é casado com Ana Cristina desde 1998.

Confira, abaixo: