Sinval Ruiz de Carvalho, de 68 anos, flagrou no último domingo (23/1) o momento em que a filha de 11 anos escreve uma mensagem na caixa de luz, próxima ao quiosque de coco do seu pai, em Santos, no litoral de São Paulo.

A menina é filha do comerciante “Ramos do Coco”, que morreu recentemente de câncer, aos 48 anos, segundo relato do arquiteto ao portal G1. O quiosque fica na Avenida Presidente Wilson, no bairro José Menino.