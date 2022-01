Filhos entregam “defeito” de Luciano Huck que incomoda a família; entenda

No programa “Jornada Astral”, comandado por Angélica na HBO Max, os filhos da apresentadora com Luciano Huck revelaram qual defeito do pai causa constrangimento na rotina familiar. De acordo com Joaquim, Eva e Benício, Huck é extremamente carente e passa o dia pedindo por atenção.

“Quando vou dar boa noite é sempre um vem cá, me dá abraço. Ele é carente, irrita um pouco às vezes, ele quer muita atenção”, explicaram Eva e Benício.

Angélica confirmou a informação dada pelos filhos, explicando que ele sempre quer um pouco mais de dengo no dia-a-dia. “Ele pede cafuné, eu chego de gravação e ele fala que eu não dei oi pra ele. E fala com voz de criança chorando, ainda”, riu a apresentadora.

Amor intenso

Discreto com a vida pessoal, Luciano Huck decidiu abrir seu coração em seu recente livro publicado, ‘De Porta em Porta’, para falar sobre como ele se apaixonou por Angélica. A paixão teria acontecido durante as gravações do filme ‘Um Show de Verão’ gravado em 2003. Na época os dois tinham namorados, Angélica mantinha um relacionamento com o ator Maurício Mattar e Luciano namorava a estilista Astrid Monteiro de Carvalho.

Segundo publicado no jornal Extra, o apresentador dedica um capítulo inteiro ao romance. “Não tínhamos passado nem da primeira página (da leitura) do texto e eu já estava completamente apaixonado. O problema é que desta vez havia não um, mais dois pequenos detalhes: ela estava namorando, e eu também”, escreveu o apresentador em seu livro.