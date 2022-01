Fundação realiza encontro com indígenas e seringueiros durante três dias de janeiro em Cruzeiro do Sul

A Fundação Txai, uma Organização Não-Governamental (ONG) genuinamente amazônica e fundada no Vale do Juruá, interior do Acre, para a defesa da causa indígena e de outras questões ligadas ao meio ambiente, está preparando um grande encontro com lideranças tradicionais dos chamados “Povos da Floresta”. O encontro vai ocorrer nos dias 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2022, no Centro Diocesano de Cruzeiro do Sul, localizado nas imediações do quartel do 61 Bis.

A informação foi dada ao ContilNet pelo fundador da organização, o sertanista Antônio Macedo, segundo o qual a intenção é promover um encontro entre as lideranças tradicionais da floresta e seu apoiadores e parceiros. A ideia de uma organização envolvendo povos tradicionais, ribeirinhos, colonos e seringueiros foi difundida, poucos meses antes de sua morte, pelo ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988, com um grande encontro sob o tema realizado em Rio Branco, naquele ano.

De acordo com Antônio Macedo, a abertura dos trabalhos será marcada pela realização de uma apresentação Maririri ou Munduti (Ayuasca ou santo Daime), que será praticada pelos representantes indígenas. O ato seguinte será a apresentação aos presentes da atual Diretoria da Fundação Txai e em seguida dos parceiros com os quais a entidade conta para a realização do encontro.

Em seguida, de acordo com a organização, as lideranças farão suas apresentações, encaminham suas principais propostas e falarão sobre suas culturas. “Durante todo o encontro será debatido sobre os seguintes pontos de alta relevância para todos nós, como a necessidades de afirmar as culturas tradicionais; Qualificação do etnoturismo nas comunidades indígenas; Necessidades de apoio para proteção das terras indígenas e Redes; Cura das terras alteradas através do Programa Aliança Reflorestamento da Amazônia; Debates sobre as Necessidades de se desenvolver programas de segurança alimentar tanto nas terras indígenas quanto nas redes”, disse Antônio Macedo.

“Nosso encontro será concluído com uma boa, iluminada e próspera noitada na luz da Ayahuasca de luz e bons ensinamentos. Que todos os convidados sejam bem vindos e que os trabalhos ocorram sempre dentro do perfil da divina luz da sabedoria astral e com a consciência de está trabalhando para construirmos um mundo melhor para todos e todas”, acrescentou.

Macedo diz ainda que o objetivo da Fundação Txai é trabalhar em defesa da Amazônia e do próprio mundo a partir do mapa continuo pelo qual lutamos, derramamos sangue e suor e precisamos manter preservados e com qualidade de vida. Do encontro, deve sair um documento formal contra a possibilidade de abertura e uma estrada passando pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, no Alto Juruá, ligando a região brasileira do Acre ao território da cidade de Pucallpa, no Peru.