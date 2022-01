Giovanna Lancellotti encontra larvas na geladeira após voltar de férias

REPRODGiovanna Lancellotti teve uma surpresa ao chegar em sua casa após um mês de férias e encontrar larvas na geladeira. Segundo a atriz de 28 anos, a geladeira estava quebrada quando voltou de viagem.

“Depois de um mês, abri minha geladeira e ela estava quebrada e com larvas. Fiz uma faxina que ela nunca mais vai esquecer”, contou a atriz nos Stories do Instagram, afirmando ter conquistado o certificado da vida adulta.

“Vida de adulto não é fácil, sabe gente. Depois de quase vomitar e limpar a geladeira, agora estou fazendo café”, pontuou Giovanna, mostrando que, apesar do problema com a geladeira, ganhou uma pilha de recebidos com “presentes atrasados” de Natal.