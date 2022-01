Gleici Damasceno visita castelo na França e fãs vão à loucura: ”Senhoras e senhores, a rainha”

Na última quarta-feira, 5, Gleici Damasceno (26) deixou seus seguidores de boca aberta ao mostrar um pouquinho de seu passeio turístico na França.

Após passar alguns dias em Paris, a campeã do BBB18 resolveu visitar o luxuoso Castelo de Chambord, localizado seguindo em direção sul da Cidade Luz.

“Que belezura essa região do Vale do Loire”, escreveu a gata na legenda da publicação, em que aparece sorridente rodeada pelos cenários dignos de cinema.

Os fãs logo apareceram nos comentários para enchê-la de elogios. “Maravilhosa”, disse um. “Senhoras e senhoras, a rainha”, brincou outro. “Linda demais”, declarou mais um.

As férias na Europa serviram para comemorar o aniversário da amizade da ex-participante do No Limite com Ana Clara (24), com quem dividiu o confinamento no BBB.