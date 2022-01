Globo bate o martelo sobre participação de Ana Maria Braga no BBB22

Quem gosta de ver Ana Maria Braga recebendo os eliminados do BBB para aquele delicioso café da manhã com lavação de roupa suja já pode comemorar. A Globo confirmou que a partir do dia 26, Ana Maria os eliminado do BBB 22 sairão do reality direto para o programa da loira.

Nos últimos anos, Ana Maria Braga aprimorou técnicas para entrevistar os brothers e sisters. Assim sendo, Ana não deixa nenhuma pergunta escapar e coloca os participantes contra a parede, entre um pãozinho e uma xícara de leite.

Por Ana Maria estar em São Paulo, as entrevistas continuarão através de um video link entre Rio de Janeiro e a terra da garoa. Já que a mansão do BBB fica localizada nos Estúdios Globo no Rio.