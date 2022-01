Governo cancela agendas com presença de público após surto de gripe e decreto de emergência

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (11), o Governo do Estado informou que estão canceladas todas as agendas do executivo acreano que envolvem presença de público.

“O decreto considera a superlotação das unidades estaduais, causada pelo surto de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave (Srag). A medida considera, ainda, o Boletim InfoGripe da Fiocruz, que aponta uma tendência de alta no número de casos de síndrome respiratória aguda grave no Acre”, diz um trecho.

Uma das pautas canceladas pelo governo foi a inauguração do Memorial em Homenagem às Vítimas da Covid-19, que estava agendada para esta terça-feira, às 18h30, nas imediações do Lago do Amor, com a presença de Gladson Cameli.

Nesta segunda-feira (11), o governo decretou estado de emergência por conta do aumento do número de casos de gripe e covid-19 em todo o Estado.