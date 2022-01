Acre decreta situação de emergência após surto de gripe, superlotação de unidades e ameaça da H3N2

O governador Gladson Cameli decretou nesta segunda-feira (10), em publicação suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE), situação de emergência em razão da superlotação das unidades estaduais de saúde causada pelo surto de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), além da identificação do vírus H3N2.

De acordo com o documento, o Acre acompanha outros 11 estados no aumento dos casos de gripe e quadros clínicos agravados pela doença – ocasionando mortes, inclusive.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já registra superlotação por internações referentes à síndrome gripal nas unidades do interior e da capital, com aumento na taxa de até 120% (cento e vinte por cento). A coleta de dados das unidades estaduais de saúde apresentou aproximadamente treze mil atendimentos de casos suspeitos de Síndrome Gripal no período de 1º a 31 de dezembro de 2021.

“Fica autorizada a adoção de medidas administrativas urgentes que se mostrem necessárias à manutenção ou ao restabelecimento da capacidade de resposta do Poder Público para o enfrentamento da Situação de Emergência de que trata este decreto”, diz um trecho.

O decreto tem o prazo de 90 dias, a partir da data de sua publicação, sendo possível prorrogar por igual período.

Também nesta segunda, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, decretou situação de emergência na capital acreana, pelo mesmo motivo.