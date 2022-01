Governo substitui empresa de transporte e novos ônibus garantem segurança e conforto

Atendendo à reivindicação da população, o governo estadual, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), substituiu a empresa que realizava as linhas intermunicipais de Senador Guiomard, Bujari, Vila do V e Porto Acre.

A empresa Trans Acreana ganhou a concessão e entregou, na quarta-feira, 12, seis novos ônibus que irão atender as linhas, trazendo mais segurança e conforto aos passageiros.

“Essa é uma reivindicação antiga desses municípios. A chegada dos ônibus demonstra o investimento feito pela empresa e a confiança que tem no governo do Estado que, por meio da Ageac, não vem medindo esforços para melhorar o transporte intermunicipal da população acreana”, afirmou a presidente da Ageac, Mayara Lima.

Segundo a gestora, a empresa anterior foi substituída por má prestação de serviço: “Constantemente, os ônibus quebravam na estrada, a empresa não cumpria horário e deixava a população sem transporte”.

Os novos ônibus começaram a rodar nesta quinta-feira, 13. Os veículos são seminovos e contam com ar condicionado, câmeras internas, Wi-Fi e GPS.

“É de suma importância esse investimento para a nossa população, que vinha enfrentando vários problemas com os veículos antigos, que causavam muitos transtornos aos usuários”, afirma Lucas Jalúl, chefe da Divisão Técnica do Transporte da Ageac.

A Trans Acreana vem realizando investimentos constantes na frota. O proprietário Fernando Lourenço reforça que, nos últimos cinco anos, os investimentos em novos ônibus geraram em torno de R$ 15,5 milhões.