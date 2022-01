Internada, Glória Maria dá trabalho no hospital

Internada desde o final da manhã de quarta-feira (19), Glória Maria tem dado um certo trabalho aos enfermeiros de um hospital em Copacabana.

A jornalista se recusa a tomar banho. Isso mesmo! Tudo bem que o quarto está fresquinho por conta do ar-condicionado central, mas estamos no verão escaldante do Rio e e os profissionais de saúde orientam higiene pessoal, principalmente das partes íntimas.

Mas o problema é que a apresentadora do ‘Globo Repórter’ não quer tomar o banho de leito e nem as filhas conseguem convencê-la do contrario. Glória esta internada por conta da Covid-19 e a coluna soube que os médicos colocaram um dreno no pulmão. O quadro da apresentadora é estável.