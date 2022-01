Jade Picon muda visual para entrar no BBB22. Saiba tudo!

Com mais de 13 milhões de seguidores apenas no Instagram, Jade Picon é influenciadora digital e dona da marca de roupas Jade Jade

Vale lembrar que no último domingo (9/1), Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality show, soltou um spoiler sobre uma participante que estará no BBB22. “Tem gente que dá a descarga com o pé”, disse ele. Os fãs da irmã de Leo Picon logo resgataram um vídeos antigo de Jade onde ela revelava tal curiosidade.

Jade não costuma se envolver em polêmicas, mas teve seu nome envolvido em uma confusão no ano passado. Ela namorou por três anos o ator João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo. Os dois terminaram em agosto de 2021 e, logo após o fim do relacionamento, Gui Araújo, que estava em A Fazenda 13, revelou que teria ficado com Jade enquanto ela ainda namorava. Ela nega.

Com mais de 13 milhões de seguidores apenas no Instagram, Jade é influenciadora digital e dona da marca de roupas Jade Jade. Ela é natural de São Paulo, tem 20 anos e é irmã do Leo Picon, influenciador e empresário, dono da marca de roupas Approve.

Jade estava, até então, com as madeixas loiras e platinadas, mas, resolveu escurecer o cabelo e entrará mais morena do que nunca no Big Brother Brasil 22.

A coluna LeoDias descobriu que Jade Picon já está confinada no Rio de Janeiro, mais precisamente do hotel Windsor Atlântico, na Barra da Tijuca, para entrar na casa mais vigiada do Brasil no próximo dia 17 de janeiro. Além desta confirmação, descobrimos que a famosa mudou o visual para tal ocasião e investiu pesado para não fazer feio nas redes sociais nos próximos meses.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!