Jojo Todynho é diagnosticada com doença mortal, cantora fica assustada e sem reação: “Não imaginava”

A cantora milionária, Jojo Todynho, fez uma revelação surpreendente para seus fãs, e afirmou que está com Covid-19. Sendo assim, por meio de seu Instagram, a musa afirmou que adiou seus compromissos profissionais, e também, como está se sentindo.

“Em respeito aos meus fãs e aos meus familiares, meus contratantes, eu vim aqui me pronunciar, porque eu já vinha gripada já logo após o Réveillon, mas não imaginava. Achei que era por conta da minha bronquite ou por causa da minha enxaqueca”, explicou.

Além disso, Jojo Todynho aproveitou para afirmar que está tendo cuidado redobrado, por conta do aumento de casos. Desse modo, a cantora milionária também ressaltou que está tendo acompanhamento médico de perto, com medo.

“Nunca passou na minha mente que eu teria positivado. Ontem estive no médico, eu estava com muita dor de cabeça. Hoje que consegui ligar a luz. Achei que era enxaqueca atacada. Positivei, mas estou me cuidando direito e estou com acompanhamento médico”, afirmou.

Jojo Todynho e MC Gui brigam

Recentemente, MC Gui causou ao fazer uma ameaça de explanar o que sabe sobre Jojo Todynho. Desse modo, sem papas na língua, a artista falou tudo.

“Ô Disney, você tem as coisas sobre mim? Bota na roda. Se você tem coisas sobre mim pra falar, bota na roda, tô esperando. Agora, preste bem atenção, porque calúnia e difamação dá um bom processo, porque pra gente falar, a geƒnte tem que provar, então, fique à vontade. Ninguém é baú, guarda não, bota pra fora”, afirmou a cantora, extremamente irritada.

Jojo Todynho também aproveitou para citar os ataques que recebeu do pai do músico. No entanto, ela afirmou que entende o fato da defesa do patriarca. “Até porquê o que eu falei de você não foi nada demais, seu pai me atacou e eu o respondi. Não falei nada demais, comentei como eu comento qualquer reality, sempre. Outra coisa, fale sem botar os outros no meio, tá? Fale sem chamar fulano, ciclano, sustenta! Eu vou até o fim. Tem [alguma coisa para falar sobre mim]? Então fala!”, desafiou a cantora.