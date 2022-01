Jorge quebra silêncio sobre brigas com Mateus e desabafa sobre fim da dupla: “Pensamentos diferentes”

Jorge, o cantor da dupla Jorge e Mateus, resolveu abrir o coração e revelar um pouco da sua relação com o colega de palco. O músico relatou que os dois já tiveram momentos difíceis, desde o início da dupla, em 2005. Ambos já se desentenderam nos bastidores.

Desse modo, o sertanejo desabafou sobre os dois viverem como irmãos e por isso acontecem brigas. As informações são da entrevista ao jornalista André Piunti. Jorge explica que os embates eram frequentes, por terem iniciado a carreira jovens demais. No entanto, atualmente, tem uma relação melhor com Mateus.

“Analisando hoje, friamente, quase 17 anos depois, é como se fôssemos dois irmãos que se conheceram mais velhos. Esses desentendimentos acontecem como com dois irmãos que moram na mesma casa, têm pensamentos diferentes. Dezessete anos depois, tudo é diferente”, disse ele.

“A gente começou aquele processo ainda muito jovens e realmente de vez em quando você quer bater de frente. Quando você tem duas personalidades diferentes e fortes você vai ter esses choques. Mas a partir do momento que você começa a respeitar a pessoa que está ali do seu lado e pensar ‘temos a mesma vida’ você começa a ceder mais, a deixar o ego de lado”, continuou.

Sendo assim, Jorge revela os segredo para a boa convivência da dupla: aprender a ceder. “O que estraga uma relação é você querer ser sempre o dono da verdade, então a gente foi aprendendo a conviver de uma forma muito respeitosa. Na vida é assim, você não pode estar certo sempre. E nesse sentido estamos vivendo nossa melhor fase.”, explicou.

Dupla amadureceu, revela Jorge

Além de tudo, o cantor revelou que tanto ele quanto Mateus ficaram mais maduros. O artista ainda conta que pensou em desistir da carreira artística com a dupla: “Hoje estamos mais maduros, pais de família, com alguns sonhos realizados e acima de tudo, mais equilibrados”, contou.