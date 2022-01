José Loreto surge pelado nas redes sociais e surpreende seguidores

O ator José Loreto surpreendeu seus seguidores nessa quarta-feira (12), ao compartilhar um post em seu perfil no Instagram onde aparece completamente pelado. Na publicação, o ator está em um banheiro nu e sentado no vaso. Na legenda do post, o ex-marido de Débora Nascimento ironizou o clique um tanto quanto indiscreto:

“Meu Lavabo Favorito”, escreveu José Loreto que complementou com uma pergunta pitoresca aos seus seguidores: “Obs: Vocês tb fazem xixi sentado?”, quis saber o famoso. “Obs 2: Foto meramente ilustrativa… ou não!”, finalizou. Nos comentários da publicação, seguidores do ator ficaram chocados com o clique indiscreto e até alguns famosos fizeram questão de comentar a foto:

“Meu Deus do Céu… S.O.S”, escreveu surpreso o ator Dudu Azevedo. “Precisamos normalizar fotos no banheiro! Todo mundo… (cont.)”, brincou o ator Ivan Mendes. “Ahhhh José”, exclamou o ator André Luiz Miranda. “Misericórdia ,só estava faltando isso mesmo nas redes sociais”, declarou outro fã do ator em tom de desaprovação.

Perrengue em ‘Pantanal’

O ator José Loreto compartilhou em suas redes sociais um momento para lá de inusitado nos bastidores da gravação de seu próximo trabalho na TV. O famoso gravava o remake de “Pantanal” no final do mês de outubro do ano passado e compartilhava os bastidores da trama com seus seguidores. Através de um post compartilhado em seu perfil no Instagram, José Loreto surpreendeu seus fãs ao mostrar a casa em que estava hospedado repleta de insetos.

Tranquilo entrar em casa…” escreveu o famoso ao compartilhar o “perrengue” em seu perfil no Instagram. José Loreto também aproveitou a oportunidade para compartilhar com seus seguidores o pôr do sol que registrou na região. No folhetim, Loreto interpretar o personagem Tadeu. Vale lembrar que na versão original da trama, o mesmo papel foi interpretado pelo ator Marcos Palmeira que agora interpretará seu pai, José Leôncio.

A atriz Dira Paes dará vida a personagem Filó, que será mãe de José Loreto. As gravações do novo folhetim da emissora dos Marinho no Pantanal iniciaram há alguns meses e boa parte do elenco principal de atores que aparecerá na primeira fase da novela já havia deixado a região na época do “perrengue” de Loreto. A remake de “Pantanal” é assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da trama. A direção da história será de Rogério Gomes, o Papinha.

E José Loreto não foi o único ator da trama a compartilhar perrengues nos bastidores da nova produção dramatúrgica da Rede Globo. Recentemente, o ator Renato Góes que também faz parte do elenco da trama e esteve na região do Mato Grosso do Sul para as filmagens da novela, se deparou com um encontro com uma sucuri, espécie de serpente que pode chegar a até 8 metros de comprimento.