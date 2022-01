Juju Salimeni expõe consequências da depressão, lamenta e explica: “Perdi toda parte de cima do cabelo”

A influenciadora e apresentadora Juju Salimeni, abriu o jogo e expôs toda dificuldade que enfrentou com a depressão. Em suma, a loira acabou perdendo seu cabelo, e revelou o quão difícil isso foi.

No entanto, felizmente, com o tratamento funcionando, ela afirmou que seu cabelo está crescendo novamente. “Estou tão feliz de ver a recuperação do meu cabelo. Só quem passou por queda capilar sabe o que eu estou falando. Sabe o desespero que é tomar banho, passar a mão no cabelo e cair mechas”, declarou.

“Meu cabelo caía tanto… Eu passei por problema de depressão. Há uns 3 anos e meio tive um problema emocional e uma queda capilar absurda. Perdi toda essa parte de cima do cabelo”, afirmou Juju Salimeni.

Além disso, Juju Salimeni falou sobre o quanto sofreu com a autoestima enquanto seu cabelo caía. “É uma coisa terrível. Para homem é muito difícil também, mas para a mulher é mais complicado porque é muito mais delicado. O cabelo está totalmente relacionado à autoestima da mulher”, disse.

Desse modo, há poucos meses, inclusive, a influenciadora e apresentadora fez um desabafo emocionante. Na ocasião, ela lembrou tudo o que sofreu com a depressão. “(Fiz) tratamento com psiquiatra, tratamento espiritual, me afastei de quem contribuiu com a minha depressão e saí do ambiente que me adoeceu. Você não pode se curar se não sair do lugar que te deixou doente”.

Juju Salimeni comemora cura

Mas, não é só depressão que Juju Salimeni enfrenta. Sendo assim, a modelo fitness também está querendo vencer a ansiedade. “Ela é forte porque está em constante batalha contra a ansiedade. A voz da ansiedade diz que ela é fraca. Alguns dias ela escuta tudo o que a voz diz. Mas outros dias, ela encontra o poder de ignorá-la”.

“Ela é forte, porque aparece, mesmo quando está tremendo. Fala, mesmo quando está com a voz embargada. Ela continua respirando, mesmo quando essas respirações são instáveis“, escreveu.