Larissa Manoela posa de biquíni na varanda de hotel

Depois de elogiar a parceria com Raffa Vitti em Além da Ilusão, Larissa Manoela voltou a esbanjar beleza e sensualidade nas redes sociais. Dessa vez, a jovem posou na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro, que evidenciou ainda mais o seu empoderamento.

Com um biquíni pra lá de decotado, ela não economizou na ousadia e ainda posou com um olhar atraente. “O meu caminho é iluminado pela luz que carrego no meu coração”, falou ela.

“Nossa gente, mas é um pitelzinho”, elogiou um rapaz. “A musa mais gata do verão”, disse a segunda pessoa. “Fico chocado com a beleza dessa novinha”, brincou a última.

Se sentiu segura

Depois de atuar em novelas infantis, Larissa Manoela mostrou o seu lado mais sensual no filme Lulli, disponível na Netflix. Ao gravar as cenas com o ator Vinícius Redd, ela disse ter se sentido confortável e muito pronta para as cenas picantes.

“Eu me senti muito segura para fazer a cena. Já tinha trabalhado com a equipe. Teve carinho e cuidado para lidar com a cena –diria que não é sexual e, sim, sensual. Foi a minha primeira vez no set e tive um parceiro muito gente boa. É importante a gente falar sobre isso. Afinal, também estou crescendo. Para mim, nunca foi um tabu, mas para boa parte da sociedade ainda é”, iniciou.

Na sequência, ela disse que não se sentiu invadida. “Em nenhum momento me senti invadida. Foi um prazer ter percebido esse cuidado e, depois, ter visto o resultado. É uma cena linda e de amor. Nitidamente, fica claro o que aconteceu. Nos meus outros trabalhos, por mais que se falasse por cima, não havia a cena mais íntima como desta vez”, pontuou.

Fase pessoal

Já em conversa com a revista Quem, Larissa garantiu que não está com ninguém após os últimos relacionamentos. De acordo com ela, o momento é de autoconhecimento.

“Ah, sou muito nova ainda. Então todas as fases são novidades e vão servindo de aprendizado. Solteira ou não, eu adoro estar em família e com amigos, embora eu tenho ficado um pouco mais distante nesses tempos de pandemia. E agora meu ritmo de trabalho já está bem intenso. Então, posso dizer que está tudo sob controle. Foi um pouco do que disse acima. Eu estou sempre cercada de gente que amo, seja da família, amigos mais próximos ou do meu trabalho, que me preenche muito”, revelou a global.

Confira: