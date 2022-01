Manutenção da AC-407 garante ligação entre Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), concluiu a operação tapa-buracos na rodovia AC-407, no trecho que liga a Vila Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul, a Rodrigues Alves. O governador Gladson Cameli determinou a realização da operação na estrada que liga Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

A iniciativa tem o objetivo de garantir mobilidade, trafegabilidade e segurança viária, assegurando o direito de ir e vir aos moradores das localidades, bem como promover o desenvolvimento social e econômico nos municípios.

A operação tapa-buracos foi realizada em 24 quilômetros de extensão da rodovia, e recebeu investimentos de R$ 1,7 milhões em trabalhos que devem melhorar o tráfego de veículos. Além disso, a estrada recuperada deve estreitar as relações sociais dos moradores das cidades, estimular o desenvolvimento econômico da região, já que vai permitir o escoamento da produção agrícola, e a exploração de potencialidades dos municípios, como o turismo.

“Realizamos melhorias na estrada que devem proporcionar melhores condições de trafegabilidade para carros e caminhões pesados, o que deve facilitar também o escoamento da produção agrícola dos produtores para os mercados municipais”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

As cidades possuem uma ligação histórica, devido ao fato de estarem próximas geograficamente. Agora, a interligação entre os municípios está ainda mais fortalecida. As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.