Marcos Mion deixa recado público para Faustão em estreia na Band e quebra regra da Globo

O recém-contratado da Globo, Marcos Mion, cedeu a curiosidade e acompanhou a pré-estreia de Faustão na Band. O apresentador ex-global liderou uma edição especial da sua nova atração, e revelou como funcionarão os quadros do programa, que irá ao ar dia 17 de janeiro, às 20h30.

Desse modo, através do seu Twitter, Marcos Mion se pronunciou e comentou o assunto, deixando uma mensagem para o novo apresentador da Band, repleto de elogios. “E eu que tô indo dormir só agora porque não poderia deixar de assistir a estreia do Faustão! Não ia conseguir dormir! Fausto é um mestre!”, disse ele.

Mesmo não tendo encontrado o veterano na Globo, Mion tem um grande carinho. Inclusive, assim que colocou seus pés no seu novo canal, Fausto já havia deixado a emissora.

Em suma, a pré-estreia de Faustão fez a Band subir 260%, comparado a atração exibida anteriormente no canal. Contou com 246.906 pessoas sintonizadas na Grande São Paulo, ficando na quarta colocação, com média de 1,2 ponto.

Assim sendo, no mesmo horário, a antiga emissora de Fausto marcou 14,9 de média. Enquanto isso, o SBT ficou com 2.8 pontos com a Tela de Sucessos e a Record TV fechou com 1,7 com o Canta Comigo Teen. As informações são de Gabriel Oliveira, do TV POP. Portanto, é previsto que Faustão terá uma missão bastante difícil, mas tem o potencial para cumprir seus objetivos na Band.

Faustão emprega filho na Band

Além disso, Faustão decidiu levar o filho, João Guilherme, para a nova emissora. Ele aproveitou para exibir seu bom humor: “Difícil pagar a mesada”, brincou ele. Em resumo, o jovem prometeu se dedicar ao seu primeiro trabalho na TV.

“Tenho 18 anos. Acho que é um ano novo, podendo fazer um sonho que sempre tive… Desde moleque quis trabalhar com TV, agora é o momento, estou super animado”, disse.