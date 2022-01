Mayra Cardi, após ser traída mais de 18 vezes por Arthur Aguiar, o defende: “Vítima da sociedade”

A empresária Mayra Cardi, vira e mexe, faz revelações polêmicas. Desse modo, após perdoar 18 traições de Arthur Aguiar, que pode estar no BBB, ela abriu o jogo em uma entrevista a um podcast.

Em suma, a milionária participou do podcast do Joel Jota. Sendo assim, em mais uma fala extremamente polêmica, Mayra Cardi afirmou que quem não volta com o parceiro, após traição, não tem amor próprio. De acordo com a coach, ela tem uma boa explicação para isso.

“As mulheres que me encontram na rua e falam. Eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela, não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você”, explica.

Sendo assim, mesmo após 18 traições de Arthur Aguiar, inclusive quando ela estava grávida, não justifica ela não voltar para ele. “‘Você acabou de me dizer que está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho, e não amor próprio. Amor próprio é fazer aquilo que te faz bem, se te faz bem estar com ele, é (por) orgulho que você não está voltando‘”, completa a empresária.

Mayra Cardi justifica as traições

A empresária, que já participou do BBB, justificou as traições de Arthur Aguiar. Em resumo, para quem não sabe, ela colocou um ponto final no casamento dos dois em 2020, após descobrir vários chifres. Mas, isso não foi o suficiente para o fim durar.

“Meu marido – e não é defendendo – também é uma vitima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres“, afirmou.