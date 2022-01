VÍDEO: Motorista não habilitado perde controle do veículo e atropela dois; imagens fortes

O motorista de um caminhão Mateus Sombra de Queiroz, 29 anos, e um ciclista conhecido como Rodrigo foram vítimas de um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (17), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o motorista ainda não identificado de um carro modelo Ford Ka, de cor vermelha e placa OVG-5466, trafegava pela avenida sentido bairro-centro quando, de forma inesperada, perdeu o controle e bateu no meio fio e em seguida atropelou Rodrigo que estava em uma bicicleta.

De forma desgovernada, o veículo ainda atropelou Mateus, que é motorista de um caminhão de entrega de refrigerantes, e no momento do acidente estava consertando o veículo de carga.

Com a força do impacto, Rodrigo foi arremessado e ficou com várias escoriações pelo corpo. Já Mateus ficou com a perna esquerda totalmente dilacerada. Após o acidente, o motorista ficou no local, onde fez o teste do bafômetro e deu negativo, mas o mesmo não possuí habilitação para conduzir nenhum tipo de veículo.

Populares prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e uma básica, que prestaram os socorros às vítimas e as encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco. Rodrigo estava em estado de saúde estável. Já Mateus ficou em estado de saúde gravíssimo.

Policiais do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O motorista foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla). O veículo foi removido por um guincho e encaminhando para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Fotos: ContilNet